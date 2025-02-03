В Ровно в отделение полиции пронесли тротил: подробности инцидента

СБУ задержала двух человек.

В Ровно 3 февраля в отделение полиции пронесли тротил. СБУ провела спецоперацию и задержала двоих подозреваемых.

Об этом рассказала пресс-секретарь Управления СБУ в Ровенской области Анна Свинцицкая-Савчук, передает Общественное.

Журналисты "Радио Трек" сообщили, что в городское управление полиции Ровно пронесли взрывчатое вещество. Впоследствии СБУ подтвердила задержание двух мужчин, подозреваемых в подготовке диверсии. В настоящее время продолжаются следственные действия, а детали сделки пока не разглашаются.

Напомним, 1 февраля в городе Ровно произошел взрыв в территориальном центре комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП).