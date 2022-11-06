Категория
Украина
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В Ровно в ТРЦ нашли опасный предмет: мэр рассказал подробности

Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
Просмотры
416
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В Ровно в ТРЦ нашли опасный предмет: мэр рассказал подробности

Фото: Национальная полиция Ровенской области

На месте происшествия работают оперативные службы.

Мэр Ровно Александр Третяк сообщил, что в воскресенье, 6 ноября, в ТРЦ "Экватор" посетители заметили опасный предмет.

Об этом он написал на своем телеграмм-канале.

"Поступило сообщение о том, что в ТРЦ "Экватор" обнаружен опасный предмет. Оперативные службы выехали на место происшествия", — сообщил Третяк.

Пока неизвестно, что обнаружили в ТРЦ. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Взрывы в Ровно

4 ноября на улице Романа Шухевича в Ровно раздался взрыв. Работающие на месте происшествия полицейские установили, что сдетонировал боеприпас, который бросил неизвестный мужчина, находясь на детской площадке во дворе многоэтажки. Пострадали четыре человека, среди которых малолетний ребенок.

Полиция установила двух человек, которые могут быть причастны к взрыву.

Читайте также:

Крестьяне в Ровенской области сами ремонтируют дороги

Крестьяне в Ровенской области сами ремонтируют дороги

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
416
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация