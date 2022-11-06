В Ровно в ТРЦ нашли опасный предмет: мэр рассказал подробности

Мэр Ровно Александр Третяк сообщил, что в воскресенье, 6 ноября, в ТРЦ "Экватор" посетители заметили опасный предмет.

Об этом он написал на своем телеграмм-канале.

"Поступило сообщение о том, что в ТРЦ "Экватор" обнаружен опасный предмет. Оперативные службы выехали на место происшествия", — сообщил Третяк.

Пока неизвестно, что обнаружили в ТРЦ. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Взрывы в Ровно

4 ноября на улице Романа Шухевича в Ровно раздался взрыв. Работающие на месте происшествия полицейские установили, что сдетонировал боеприпас, который бросил неизвестный мужчина, находясь на детской площадке во дворе многоэтажки. Пострадали четыре человека, среди которых малолетний ребенок.

Полиция установила двух человек, которые могут быть причастны к взрыву.

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