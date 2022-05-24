В Ровно во время пожара на центральном рынке погибли два человека: фото, видео

В Ровно во время пожара на центральном рынке погибли два человека: фото, видео

В Ровно в результате пожара на рынке погибли два человека, еще двоих удалось спасти.

Сегодня, 24 мая, в 08:44 возник пожар в складском помещении на территории продовольственного рынка, что на улице Пересопницкой, в Ровно.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Ровенской области.

"По прибытию к месту вызова пожарные эвакуировали из помещения рынка 15 человек. Но спасли из подвального помещения 2 мужчин 50-ти и 61-го года рождения", — говорится в сообщении.

К сожалению, через два часа спасатели обнаружили в подвальном помещении без признаков жизни женщину и мужчину. Личности погибших устанавливаются.

О трагическом пожаре также сообщил ровенский городской голова Александр Третяк.

"Спасатели, медики, полиция — до сих пор работают на месте происшествия. 15 человек спасли с места чрезвычайного происшествия. Двое из них — потребовали помощи медиков. Но самое страшное, что двух ровенчан — мужчину и женщину — спасти не удалось, несмотря на длительные реанимационные мероприятия. Искренние соболезнования семьям и близким погибших", — написал он на своем канале в Telegram.

Тако мэр города добавил, что спасатели не могли доехать максимально близко к очагу возгорания из-за усложненного проезда.

"В очередной раз хочу обратиться к жителям Ровно: сегодня мы опять-таки столкнулись с проблемой доезда к месту пожара. Именно из-за этого водителям спецтехники было крайне трудно подъехать максимально близко к месту возгорания, чтобы оказать помощь пострадавшим. Еще раз подчеркиваю: Ровно – это город, где уважают друг друга и общепринятые правила", – отметил он.

К ликвидации пожара привлекли 7 единиц техники и 33 спасателя.

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