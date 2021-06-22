В Ровно водитель маршрутки, которого избил сын пассажирки, умер не приходя в сознание

Подозреваемому грозит лишение свободы на срок от трех до пяти лет.

В Ровно в больнице скончался 56-летний водитель местной маршрутки, которого 7 июня избил сын пассажирки.

Об этом сообщает "Суспильне".

Также читайте В Киеве водителя маршрутки перед рейсом засняли с бутылкой пива

После драки медики диагностировали у пострадавшего закрытую черепно-мозговую травму и перелом основания черепа. Его госпитализировали в реанимацию.

"Водитель, не приходя в сознание, скончался", — отметили в полиции.

Правоохранители переквалифицировали досудебное расследование из неосторожного тяжкого телесного повреждения на убийство по неосторожности. Подозреваемому грозит лишение свободы на срок от трех до пяти лет.

Напомним, что 26-летний мужчина ударил 56-летнего водителя маршрутного такси, потому что тот не остановился там, где просила мать нападающего. От удара водитель упал на землю и получил тяжелую травму головы.

Сам парень уверял, что не хотел наносить водителю вреда, а лишь требовал объяснить, почему автобус не ездит установленному маршруту, однако наглый ответ его разозлил.

"Я к нему подошел, говорю: "Почему ты не ездишь по маршруту? Почему люди должны столько идти (до конечной остановки)?

Он сказал: "Ты что, малый, ох**ел ?! Я сам знаю, как ездить", — рассказывал парень.

Нападающий отметил, что первым начал оказывать первую помощь травмированному, поскольку имеет медицинское образование.

Ранее сообщалось, что во Львове водитель маршрутки не справился с управлением и врезался в дерево. В ДТП пострадали 5 пассажиров автобуса.

Новости Украины: в Ровенской области конь упал на мужчину

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку