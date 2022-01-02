В Ровно водитель с удостоверением помощника экс-депутата сбил военного и скрылся: 27-летний мужчина скончался

В Ровно водитель с удостоверением помощника экс-депутата сбил военного и скрылся: 27-летний мужчина скончался

В полиции открыли производство по части 3 статьи 286-1 Уголовного кодекса.

В Ровно на улице Соборной в воскресенье, 2 января, водитель автомобиля в 2:45 насмерть сбил 27-летнего военного и скрылся с места ДТП. Когда его задержали правоохранители, он был нетрезв и агрессивно вел себя.

Об этом сообщили в Нацполиции Ровенской области.

По данным полиции, пешеход переходил дорогу в запретном месте. Там его сбил водитель Audi. Автомобилист скрылся с места ДТП. Потерпевший скончался в больнице.

Патрульная полиция задержала водителя автомобиля. Это — 24-летний житель села Бармаки под Ровно. Во время задержания водитель и пассажир Audi вели себя агрессивно. У 24-летнего обнаружили 2,10 промилле алкоголя.

ГУ Нацполиции в Ровенской области

В полиции открыли производство по части 3 статьи 286-1 Уголовного кодекса.

ГУ НП в Ровенской области

Как сообщает "Суспильное" со ссылкой на собственные источники, у 24-летнего водителя автомобиля нашли удостоверение помощника-консультанта на общественных началах депутата областного совета предыдущего созыва. Это утверждают также и активисты из "PitBull Ровно".

ГУНП в Рівненській області

Прес-офицер Нацполиции Ровенщины Екатерина Загурская сообщила, что личность погибшего пешехода установили. Это – 27-летний военный из г. Костополь. Мужчина был в отпуске.

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