В Ровно водитель сбил насмерть пешехода на костылях: фото

Мужчину пытались реанимировать, но безуспешно.
В среду, 3 ноября, на улице Королева в Ровно произошло смертельное ДТП. 30-летний водитель автомобиля Daewoo Lanos в 18:00 сбил 80-летнего местного жителя на пешеходном переходе.
Как рассказали в пресс-службе полиции области, мужчина передвигался с помощью костылей, на которых были световозвращающие элементы.
В результате ДТП пенсионера с переломами таза, ноги, политравмой и в мозговой коме доставили в больницу. Но, несмотря на реанимационные меры, спасти его жизнь не удалось.
По факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшего смерть потерпевшего, начато досудебное расследование по части 2 статьи 286 УК Украины. Следователи следственного управления устанавливают все обстоятельства происшествия.
Водитель легковушки по результатам осмотра на алкотестере был трезв. Его авто изъяли и отправили на спецплощадку.
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