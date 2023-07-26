В Ровно возле университета нашли мертвой 29-летнюю девушку: что известно о жестокой расправе (фото)

Полиция устанавливает мотивы преступления.
В Ровно утром 26 июля возле одного из университетов обнаружили мертвой 29-летнюю местную жительницу. Полиция задержала подозреваемого. Это – 33-летний переселенец.
Об этом сообщили в полиции Ровенской области.
По данным следствия, 29-летнюю девушку нашел мертвой мужчина 26 июля в 6:30 на улице Чорновола. На ее теле была кровь. Прохожий сразу вызвал полицию.
На месте происшествия работали следователи, установившие личность погибшей.
"По результатам проведенных безотлагательных следственных действий и розыскных мероприятий полицейские областного главка и Ровенского РУП установили лицо, причастное к совершенному особо тяжкому преступлению", — говорится в сообщении.
По данным следствия, подозреваемым является 33-летний переселенец. Его задержали, идет следствие.
Напомним, в Ровенской области мужчина убил свою 20-летнюю беременную жену.
Читайте также:
- Мобилизация по-винницки: мужчину, которого мать кормит с ложки, сочли годным к службе (видео)
- В трех областях задержали чиновников военкоматов – организовали схемы уклонения от призыва
- В Тернопольской области сильный град и ливни повредили крыши домов и автомобили – фото