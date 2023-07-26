В Ровно возле университета нашли мертвой 29-летнюю девушку: что известно о жестокой расправе (фото)

В Ровно утром 26 июля возле одного из университетов обнаружили мертвой 29-летнюю местную жительницу. Полиция задержала подозреваемого. Это – 33-летний переселенец.

Об этом сообщили в полиции Ровенской области.

По данным следствия, 29-летнюю девушку нашел мертвой мужчина 26 июля в 6:30 на улице Чорновола. На ее теле была кровь. Прохожий сразу вызвал полицию.

На месте происшествия работали следователи, установившие личность погибшей.

Убийство в Ровно / Фото: ГУ Нацполиции в Ровенской области

"По результатам проведенных безотлагательных следственных действий и розыскных мероприятий полицейские областного главка и Ровенского РУП установили лицо, причастное к совершенному особо тяжкому преступлению", — говорится в сообщении.

По данным следствия, подозреваемым является 33-летний переселенец. Его задержали, идет следствие.

Подозреваемый в убийстве был задержан / Фото: ГУ Нацполиции в Ровенской области

Напомним, в Ровенской области мужчина убил свою 20-летнюю беременную жену.

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