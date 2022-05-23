В Ровно впервые за три месяца открыли сады: кого из детей примут и как будут работать

В Ровно впервые за три месяца открыли сады: кого из детей примут и как будут работать

В Ровно впервые с начала войны, 24 февраля, открывают детские сады.

С понедельника, 23 мая, заработают десять дежурных детских садов. Прежде всего, туда будут брать детей, двое родителей которых задействованы в критической инфраструктуре.

Об этом сообщил городской голова Александр Третьяк.

По его словам, будут работать 53 группы, которые смогут принять около 800 детей. В группы не будут набирать более 15 детей. С ними будут работать не только их воспитатели и помощники, но и дополнительные работники из тех групп и садов, которые пока не открылись.

Детские сады будут работать по ограниченному графику: с 8:00 до 15:00. В заведении дети будут обедать, но "тихого времени" не будет.

"Такой график выбрали, учитывая опыт других городов, разрешивших работу дошкольных учебных заведений. К сожалению, переносить или перемещать деток в укрытие во время обеденного сна в случае тревоги невозможно: дети нервничают. Сложно сделать это в надлежащем порядке и темпе", — подчеркнул ровенский мэр.

Мэр отмечает, что в первую очередь будут брать детей, двое родителей которых работают в критической инфраструктуре: ВСУ, правоохранительные органы, ГСЧС гражданская защита, здравоохранение, химическая промышленность, транспорт, электроэнергетика, информационный сектор, телекоммуникации. Впрочем, родители должны предоставить справку с места работы.

Несмотря на то, что садики открывают, власти не рекомендуют отдавать детей, если в этом нет критической необходимости.

Напомним, последний звонок для школьников будет проходить в разных регионах Украины по-разному в зависимости от ситуации. Сейчас есть большая проблема в документах об образовании. Ведь очень многие выпускники покинули города, где учились. Сейчас возникает вопрос, а как получить свидетельство.

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