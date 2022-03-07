В Ровно задержали шпиона, который передавал оккупантам данные о воинских частях и перемещениях ВСУ

В Ровно задержали шпиона, который передавал оккупантам данные о воинских частях и перемещениях ВСУ

За совершенное изменнику грозит до 15 лет лишения свободы.

В воскресенье, 6 марта, в Ровно СБУ задержала местного жителя, работавшего на российских оккупантов. Он собирал и передавал врагу сведения о транспорте военных ВСУ, расположенном на западной Украине.

Об этом сообщили в управлении СБУ в Ровенской области.

Кроме того, его интересовали военные объекты одного из городов Ровенщины.

"Установлено, что мужчина и до введения военного положения, и в период его действия, в ущерб территориальной целостности, неприкосновенности и обороноспособности Украины, передавал представителям государства-оккупанта сведения о личных транспортных средствах военнослужащих ОК "Запад" ВСУ, о местонахождении и путях проникновение в воинскую часть расположенную в г. Дубно Ровенской области, а также в период военного состояния информацию о движении грузовых локомотивов по станции Ровно", — сообщили в Ровенской областной прокуратуре.

Сейчас решается вопрос объявления мужчине о подозрении в государственной измене и избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

За совершенное ему грозит заключение до 15 лет с конфискацией имущества.

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