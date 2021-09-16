В Ровно "заминировали" суд: всех работников эвакуировали из здания (фото)

Сообщение о заминировании не подтвердилось.
Сегодня, 16 сентября, в 10:05 неизвестный сообщил правоохранителям о заминировании Хозяйственного суда на улице Пирогова в Ровно.
Об этом информирует пресс-служба полиции Ровенской области.
"Для проверки сообщения на улицу Пирогова, а также на улицу Набережную, где расположен Хозяйственный суд сразу выехала следственно-оперативная группа Ровенского РУП, кинологи, взрывотехники и патрульные полицейские", — говорится в сообщении.
Из помещения суда эвакуировали всех сотрудников учреждения.
Правоохранители обследовали здание, но взрывчатки там не обнаружили.
Сейчас полицейские решают вопрос о правовой квалификации события, а также пытаются установить личность, которая сообщила о заминировании.
Напомним, 14 сентября полиция и кинологи искали взрывчатку на автовокзале в Ровно. Тогда всех пассажиров и работников эвакуировали, но сообщение о заминировании не подтвердилось.