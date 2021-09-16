В Ровно "заминировали" суд: всех работников эвакуировали из здания (фото)

В Ровно "заминировали" суд: всех работников эвакуировали из здания (фото)

Сообщение о заминировании не подтвердилось.

Сегодня, 16 сентября, в 10:05 неизвестный сообщил правоохранителям о заминировании Хозяйственного суда на улице Пирогова в Ровно.

Об этом информирует пресс-служба полиции Ровенской области.

"Для проверки сообщения на улицу Пирогова, а также на улицу Набережную, где расположен Хозяйственный суд сразу выехала следственно-оперативная группа Ровенского РУП, кинологи, взрывотехники и патрульные полицейские", — говорится в сообщении.

Из помещения суда эвакуировали всех сотрудников учреждения.

Правоохранители обследовали здание, но взрывчатки там не обнаружили.

Сейчас полицейские решают вопрос о правовой квалификации события, а также пытаются установить личность, которая сообщила о заминировании.

Напомним, 14 сентября полиция и кинологи искали взрывчатку на автовокзале в Ровно. Тогда всех пассажиров и работников эвакуировали, но сообщение о заминировании не подтвердилось.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку