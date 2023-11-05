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В Ровно заведение устроило "подпольную вечеринку" во время комендантского часа

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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В Ровно заведение устроило "подпольную вечеринку" во время комендантского часа

Блокпост, комендантский час/Фото: sud.ua

В Ровно полиция разоблачила вечеринку во время комендантского часа.

В Ровно правоохранители разоблачили "подпольную вечеринку", которая проводилась в одном из заведений города во время комендантского часа.

Об этом сообщает ГУ Национальной полиции в Ровенской области.

По данным правоохранителей 5 ноября, около полуночи, отрабатывая полученную оперативную информацию о функционировании заведения в запрещенное время, сотрудники Ровенского РУП прекратили "подпольную вечеринку".

"Несмотря на то, что внешне о работе клуба ничего не указывало, в помещении правоохранители обнаружили более 10 человек и персонал. По требованию полицейских администрация заведения закрыла его", — рассказали правоохранители.

По фактам выявленных нарушений решается вопрос о правовой квалификации события.

"Полицейские будут также общаться и с владельцем заведения, которого на момент проверки не было", — подчеркнули в полиции.

Напомним, в полиции разъяснили инцидент со скандальным клубом в Киеве, где была вечеринка во время комендантского часа.

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Дата публикации
Просмотры
492
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