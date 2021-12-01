В Ровно женщина на два дня "отключила" мужчину и провела 15 банковских операций с его картой

В Ровно женщина на два дня "отключила" мужчину и провела 15 банковских операций с его картой

Жительница Винницы украла у малознакомого мужчины почти 100 тысяч гривен.

В Ровенской области женщина усыпила малознакомого мужчину, а в это время забрала у него деньги и ценности и опустошила банковские карты.

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Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Ровенской области.

Втереться в доверие вк мужчине жительница Винницы смогла за считанные минуты. Потом подмешала ему в напиток снотворное, "усыпила" и принялась шарить по квартире.

Она украла более двух тысяч долларов США, золотые изделия и совершила 15 банковских операций с его картами, завладев таким образом почти 100 тысячами гривен. После чего спокойно ушла.

Через два дня, когда мужчина "проснулся", он обнаружил кражу и обратился в полицию. Оперативникам удалось разыскать воровку по месту жительства. Пострадавший сразу узнал свою "гостью".

"Злоумышленнице сообщили о подозрении в совершении краж, несанкционированном вмешательстве в работу электронно-вычислительных машин и завладении документами путем мошенничества. Уголовное производство по 17 эпизодам следователи направили в суд с обвинительным актом", — сообщили в полиции.

Напомним, что в Запорожье " клофелинщица" переборщила с препаратом и убила 27-летнего мужчину.

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