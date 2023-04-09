В Ровно женщина нашла огромную сумму денег: разыскивают владельца

В полиции назвали условия возврата денег.
В Ровно женщина на рынке нашла большую сумму денег. Средства она передала в полицию, которая теперь разыскивает владельца.
Об этом сообщили в полиции Ровенской области.
Огромную сумму денег 9 апреля нашла 26-летняя Юлия из Здолбунова на рынке в Ровно. Девушка решила передать средства местной полиции, чтобы те разыскали их владельца.
Все деньги находятся в отделении полиции по адресу город Ровно, улица Героев Полиции, 4.
В комментарии "Суспильному" полиция назвала условия возврата средств: владелец должен знать сумму и место, где он потерял эти деньги.
Напомним, в Ровенской области женщину осудили за домашнее насилие над мужчиной.
Читайте также:
- "Давид потянулся к игрушке и погиб": в Ровенской области из-за смерти 3-летнего сына судили отца
- В Ровенской области авто перевернулось и стало ловушкой для женщины с ребенком: коп случайно снял спасение
- Изо рта начала идти пена: в Ровно 2-летний мальчик проглотил капсулу для стирки