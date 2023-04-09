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В Ровно женщина нашла огромную сумму денег: разыскивают владельца

Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
Просмотры
757
Время на прочтение
1 мин
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В Ровно женщина нашла огромную сумму денег: разыскивают владельца

Фото: Pexels

В полиции назвали условия возврата денег.

В Ровно женщина на рынке нашла большую сумму денег. Средства она передала в полицию, которая теперь разыскивает владельца.

Об этом сообщили в полиции Ровенской области.

Огромную сумму денег 9 апреля нашла 26-летняя Юлия из Здолбунова на рынке в Ровно. Девушка решила передать средства местной полиции, чтобы те разыскали их владельца.

Все деньги находятся в отделении полиции по адресу город Ровно, улица Героев Полиции, 4.

В комментарии "Суспильному" полиция назвала условия возврата средств: владелец должен знать сумму и место, где он потерял эти деньги.

Напомним, в Ровенской области женщину осудили за домашнее насилие над мужчиной.

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Дата публикации
Просмотры
757
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