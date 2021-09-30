В Ровно женщина отсудила у бывшего мужа 5 тыс. грн за того, что он ее покусал

В Ровно женщина отсудила у бывшего мужа 5 тыс. грн за того, что он ее покусал

Мужчина в суде свою вину признал.

В Ровно женщина отсудила у своего бывшего мужа 5 тыс. грн за того, что он во время ссоры укусил ее за ногу.

Об этом говорится в решении Ровенского городского суда.

В решении суда указано, что ссора между бывшими супругами возникла еще в июне 2021 года. Мужчина, совершая домашнее насилие, укусил женщину за бедро ноги, что привело к кровоизлиянию. Эксперт установил, что женщине было нанесено легкое телесное повреждение.

Подозреваемый свою вину признал и пояснил, что готов заплатить бывшей жене моральную компенсацию в размере 5 тыс. грн.

Суд признал мужчину виновным и приговорил его к 850 грн штрафа и обязал выплатить ей 5 тыс. грн компенсации.

Напомним, на Волыни мужчина во время драки укусил ребенка за ухо.

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