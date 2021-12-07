В Ровно женщина спасла мужчину и ударила его ножом в шею

В Ровно женщина спасла мужчину и ударила его ножом в шею

У мужчины начались судороги и он не мог дышать.

В Ровно женщина пыталась спасти мужчину и проткнула ему шею ножом.

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Об этом сообщает itvmg.com.

Событие произошло сегодня, 7 декабря, в Ровно. Утром женщина вызвала к своему сожителю карету скорой. Когда же медики прибыли на вызов, им пришлось лишь констатировать смерть мужчины.

При осмотре тела умершего сотрудники скорой обнаружили ножевое ранение шеи.

Женщина объяснила, что у ее сожителя начались судороги и он не мог дышать, из-за чего она и проткнула шею ножом.

Об этом сообщили полиции.

Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть наступила в результате эпилептического нападения.

Напомним, что в полтавском СИЗО скончалась 20-летняя девушка, получившая 15 лет за убийство инструктора в тире. У нее произошло эпилепическое приступ. Жизнь девушки пытались спасти работники СИЗО и медики, вызванные на место происшествия.

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