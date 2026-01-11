В Ровном пункт обогрева не работал из-за похолодания

Закрытый пункт обогрева / © Суспільне

Пункт обогрева на улице Видинской и пункт «несокрушимости» на улице Соборной, 12 возле Ровенского городского совета были закрыты 10 января.

Об этом сообщает Общественное.

Журналисты проверили обе локации и зафиксировали, что они не работают. Возле палаточного пункта обогрева на Видинской было размещено объявление о закрытии из-за погодных условий.

Издание обратилось за комментарием к начальнику отдела по чрезвычайным ситуациям Ривнесовета Андрею Бернацкому. Он пояснил, что пункт «несокрушимости» возле горсовета не должен был работать в соответствии с действующими решениями.

«Этот пункт „несокрушимости“ — он и не должен работать согласно последнему решению комиссии ТЭБ и распоряжению городского головы. Он работает в случае блекаута более 24 часов или в случае чрезвычайной ситуации. Есть стационарные пункты, которые работают в течение рабочего времени, есть пункты, которые сейчас работают круглосуточно. Это, например, пункты ГСЧС, а есть пункты, которые разворачиваются дополнительно», — отметил Бернацкий.

Он добавил, что актуальный перечень работающих пунктов «несокрушимости» обнародован на сайте городского совета.

«Мы определили четко режим и ситуацию, когда они открываются. Сейчас снег выпал, но свет не пропал, тепло есть, то в принципе их открывать какой смысл?» — сказал чиновник.

Ситуацию с палаточным пунктом обогрева прокомментировала волонтер благотворительной организации Remar Виктория. По ее словам, пункт был закрыт 9 и 10 января из-за непогоды.

«Мы не государственное учреждение, это испанская благотворительная организация. Город нам, в принципе, не помогает, и мы так же от них независимы, но сотрудничаем. Нам было не доехать, поэтому мы людей предупредили в четверг. И у нас есть другие пункты обогрева. Мы не одни в этом районе», — объяснила волонтер.

Она также отметила, что еще одной причиной закрытия стала опасность для посетителей из-за нерасчищенных дорог после снегопада.

«Когда начал сыпать снег, не были расчищены дороги — и шедшие на обед бабушки и дедушки падали. Наши волонтеры должны были их доводить до автобуса. У палатки мы старались прочистить дорожки», — рассказала Виктория.

По ее словам, с понедельника палаточный пункт обогрева планируют возобновить работу в обычном режиме.

Ранее сообщалось, что в Киеве устанавливают дополнительные пункты обогрева. В сети появляются фото оранжевых палаток, развернутых на улице Радунской и Милославской.

Мы ранее информировали, что правительство мобилизовало максимум ресурсов для преодоления последствий циничного удара врага по энергетике.