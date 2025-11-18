В Ровно спасли женщину, которая попала в беду с диваном: подробности

В Ровном спасали женщину, которая попала в беду с диваном: подробности / © Скриншот

В Ровно 17 ноября вечером спасатели провели необычную операцию по спасению 70-летней женщины, у которой застряла рука за диваном во время уборки.

Об этом сообщила областная Служба спасения.

По информации Службы спасения, вызов поступил из квартиры на улице Генерала Безручко, где местная жительница звала на помощь. Поскольку дверь была закрыта, спасателям пришлось подняться на второй этаж с помощью выдвижной лестницы и проникнуть в квартиру через окно.

Внутри они обнаружили пожилую женщину, которая не могла самостоятельно освободить руку из-за дивана. Специалисты ГСЧС помогли ей выбраться, а затем открыли двери для бригады медиков. После этого спасатели провели женщину в карету скорой помощи.

