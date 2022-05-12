В Розовке в Запорожье оккупанты предлагают работу в Мариуполе на завалах: оплачивают пайками

В Розовке в Запорожье оккупанты предлагают работу в Мариуполе на завалах: оплачивают пайками

Россияне на временно оккупированных территориях ищут желающих разбирать завалы в Мариуполе.

На территории оккупированной Розовской территориальной громады Запорожской области люди жалуются на отсутствие работы. Поэтому в населенном пункте появилось предложение захватчиков о работе в Мариуполе.

Об этом сообщили в Запорожской военной администрации.

Впрочем, и здесь люди не смогут полноценно зарабатывать деньги. Ведь оплачивают такой труд захватчики не наличными, а пайками.

Кроме того, местные жители сообщают о проблемах с мобильной связью на территории Розовской общины. Также отмечается, что оккупанты поселились в домах мирных жителей.

Россияне приказывают местным писать заявления на временное присоединение к псевдореспублике ДНР с последующим присоединением ее к РФ.

Напомним, мариупольец рассказал, как происходит так называемая уборка разбомбленного и почти полностью оккупированного россиянами города. Под натиском оккупантов и прокормить семью, неделю назад мужчина вызвался разгребать в городе завалы. Человек выдержал всего несколько дней. Все потому, что количество человеческих тел и их фрагментов под завалами сводит с ума.

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