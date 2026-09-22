"В розыске" из-за задержки ТЦК в "Резерв+": юрист объяснил, как действовать и возьмут ли на работу

Бронирование / © скрин с видео

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Граждане, пытающиеся через приложение Резерв+ добровольно оплатить штраф за нарушение военного учета, иногда жалуются на длительное игнорирование их обращений со стороны территориальных центров комплектования. Некоторые военнообязанные даже ожидают формирования постановления более десяти дней, из-за чего не могут снять статус розыска.

Что делать в таких ситуациях и имеет ли право ТЦК задержать сроки рассмотрения, объяснил юрист Владислав Дерий в комментарии на сайте Юристы.ua.

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Будут ли проблемы с трудоустройством из-за розыска

Согласно правительственному постановлению №1487, компании и предприятия действительно обязаны проверять военно-учетные документы новых сотрудников. Однако наличие неуплаченного или даже не врученного постановления от территориального центра комплектования, как и сам статус «в розыске», не создают никаких юридических препятствий для заключения трудового договора между работодателем и работником.

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Почему ТЦК нарушает сроки рассмотрения

Законодательство устанавливает четкие временные рамки для обработки обращений военнообязанных. Когда человек подает заявление о признании своего правонарушения через систему «Резерв+», уполномоченный представитель ТЦК и СП имеет три дня на его рассмотрение. За это время должностное лицо обязано вынести постановление о наложении административного взыскания по статьям 210 или 210-1 КУоАП и сгенерировать соответствующие реквизиты.

Если в ТЦК и СП дольше трех дней не рассматривают заявление, то это прямое противоправное бездействие со стороны военкомата, которая блокирует процесс исключения сведений о нарушениях, что необходимо, в частности, для официального электронного бронирования.

Но нередко превышение срока происходит из-за непредвиденных факторов. Чаще всего это связано с техническими сбоями во время информационного взаимодействия между реестрами, задержками в обработке массивов данных в системе «Оберег» или с банальной сверхвысокой нагрузкой на конкретный центр комплектования.

Что делать, если рассмотрение заявки на штраф задерживается

Прежде всего, лучше начать с самого приложения «Резерв+». Часто бывает так, что ТЦК уже вынес постановление, но программа показывает устаревшую информацию из-за кэширования данных на смартфоне. Чтобы исправить это, нужно воспользоваться кнопкой «Обновить документ» в меню или выйти из системы и пройти повторную авторизацию с помощью сервиса BankID.

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Также следует попытаться отправить уведомление о проблеме непосредственно через вкладку «Исправить данные» в самом «Резерве+».

При отсутствии результата юрист рекомендует переходить к официальным жалобам. Необходимо составить письменное обращение на имя руководителя ТЦК и СП. Этот документ можно отправить по электронной почте или обычному заказному письму с описанием вложения.

В тексте жалобы следует обязательно зафиксировать точную дату подачи первичного заявления через «Резерв+» и указать факт нарушения трехдневного срока рассмотрения. От руководства учреждения следует требовать немедленного формирования постановления, предоставления реквизитов для оплаты и обновления статусов в реестрах.

Параллельно юристы советуют зафиксировать жалобу на противоправное бездействие чиновников, позвонив по официальной горячей линии Министерства обороны Украины по краткому номеру 1512.

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Мобилизация в Украине 2026 — последние новости

Ранее мы писали о том, что получение повестки не означает, что человека сразу мобилизуют или направят в воинскую часть. Цель вызова в ТЦК и СП может быть разной. В Донецком областном ТЦК и СП объяснили, что повестку могут вручить для взятия на военный учет, если человек еще не находится. Также причиной вызова может быть уточнение военно-учетных данных — в частности, персональной информации, адреса проживания, семейного положения, состояния здоровья или образования.

Напомним, юрист Владислав Дерий объяснил, что грозит работнику после письма от ТЦК по поводу отсутствия бронирования. Юрист подчеркнул, что отсутствие бронирования в течение определенного периода само по себе не является основанием для штрафа, однако у военнообязанного могут возникнуть проблемы из-за других нарушений правил военного учета. В частности, речь идет о несообщении об изменении места жительства или неявке по повестке.

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