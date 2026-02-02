«В рубашке родились»: очевидцы рассказали об ударе РФ по Черкассам

Удар по Черкассам

Ночь 2 февраля оказалась крайне беспокойной для жителей Черкассы . Из-за обстрелов люди остались без крова, но, к счастью, выжили.

«Второй час ночи. Выносится окно волной. Все посыпалось на нас. Мы через окно вылезли, там все загорелось. Полностью», – рассказала черкащанка.

Другая женщина заметила, что успели унести документы.

«Немножко обломки здесь были… Но ведь сказали, что в рубашке родились», — добавила другая потерпевшая.

С утра на месте удара продолжаются работы. Людям нужно забить окна и накрыть дома пленкой, чтобы не попадали осадки.

Добавляется, что целый квартал находится без воды.

Дата публикации 16:24, 02.02.26

Ранее мы писали, что в ночь на 2 февраля российские ударные беспилотники атаковали Черкасскую область, в результате чего ранения получили местные жители.

«Трудная ночь для Черкасщины. РФ устроила нам массированную атаку с неба. По предварительным данным, есть четыре травмированных», — подчеркнул глава Черкасской ОВА Игорь Табурец.

Один из беспилотников попал в жилой дом в Черкассах, вызвав мощный пожар и серьезные разрушения зданий. Чтобы спастись, людям пришлось среди ночи спешно покидать свои дома.

По словам пострадавших, они едва успели выбежать из дома — еще несколько сантиметров и конструкции могли полностью рухнуть на них. Пострадавшим с обломочными ранениями была оказана медицинская помощь, а местные остались без жилья и вещей.