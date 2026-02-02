- Дата публикации
«В рубашке родились»: очевидцы рассказали об ударе РФ по Черкассам
Пострадавшие черкащане отдают себе отчет, что могли этой ночью уже не проснуться. РФ массированно атаковала регион дронами, попав в жилую застройку.
Ночь 2 февраля оказалась крайне беспокойной для жителей Черкассы . Из-за обстрелов люди остались без крова, но, к счастью, выжили.
Потерпевшие рассказали о пережитом 18000 .
«Второй час ночи. Выносится окно волной. Все посыпалось на нас. Мы через окно вылезли, там все загорелось. Полностью», – рассказала черкащанка.
Другая женщина заметила, что успели унести документы.
«Немножко обломки здесь были… Но ведь сказали, что в рубашке родились», — добавила другая потерпевшая.
С утра на месте удара продолжаются работы. Людям нужно забить окна и накрыть дома пленкой, чтобы не попадали осадки.
Добавляется, что целый квартал находится без воды.
Ранее мы писали, что в ночь на 2 февраля российские ударные беспилотники атаковали Черкасскую область, в результате чего ранения получили местные жители.
«Трудная ночь для Черкасщины. РФ устроила нам массированную атаку с неба. По предварительным данным, есть четыре травмированных», — подчеркнул глава Черкасской ОВА Игорь Табурец.
Один из беспилотников попал в жилой дом в Черкассах, вызвав мощный пожар и серьезные разрушения зданий. Чтобы спастись, людям пришлось среди ночи спешно покидать свои дома.
По словам пострадавших, они едва успели выбежать из дома — еще несколько сантиметров и конструкции могли полностью рухнуть на них. Пострадавшим с обломочными ранениями была оказана медицинская помощь, а местные остались без жилья и вещей.