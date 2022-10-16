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В Рубежном "кадыровцы" выселяют местных жителей из их домов, чтобы там заселиться самим

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В Рубежном "кадыровцы" выселяют местных жителей из их домов, чтобы там заселиться самим

Фото: Associated Press

На оккупированных теориториях Луганской области российские оккупанты продолжают терроризировать местное население.

В Луганской области "свежеприбывшие" кадыровцы отбирают дома у украинцев, чтобы пожить в комфортных условиях.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

Российские захватчики нарушают нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны на временно захваченных территориях. Это для них уже стало нормой.

"В городе Рубежное Луганской области, прибывшие на усиление группировки военнослужащие из чеченской республики, начали выселять гражданских граждан из частных домовладений для размещения своих офицеров", — сообщают в Генштабе.

Напомним, что ВСУ находятся на подступах к Кременной в Луганской области. Город является хорошим плацдармом для развития наступления в направлении Рубежного и Старобельска.

Военный аналитик Игаль Левин считает, что дальнейшее наступление на оккупантов в Луганской области во время ее деоккупации Силы обороны будут проводить в Сватово.

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Война России против Украины
Автор
Юлия ШевченкоЮлия Шевченко
Дата публикации
Просмотры
1188
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