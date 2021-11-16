В Рубежном убили патрульного и украли табельное оружие: полиция объявила план "Перехват"

В Рубежном убили патрульного и украли табельное оружие: полиция объявила план "Перехват"

На месте гибели патрульного были обнаружены следы борьбы.

В городе Рубежное Луганской области обнаружено тело сотрудника патрульной полиции со следами насильственной смерти.

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Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции в Луганской области.

Сегодня, 16 ноября, в городе Рубежное, Луганской области, на территории админздания было обнаружено тело патрульного полицейского с признаками насильственной смерти.

На месте происшествия есть следы борьбы. Также исчезло табельное оружие патрульного.

"В настоящее время на месте работают следственно-оперативная группа ГУНП, ДБР, а также сотрудники СРП и внутренней безопасности полиции. Обстоятельства происшествия устанавливаются. На территории города введена полицейская операция по выявлению и задержанию лица, причастного к убийству и завладению табельным огнестрельным оружием сотрудника полиции", – сообщили в полиции.

Напомним, что в Одессе правоохранители задержали иностранца, подозреваемого в причинении тяжких телесных повреждений мужчине. Его он ударил рукояткой ножа по голове.

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