В руках держала револьвер: в Одессе женщина хотела ограбить киоск с шоколадками

Злоумышленница потребовала отдать ей всю выручку.
В Одессе 55-летняя женщина, вооружившись револьвером, решила ограбить киоск на улице Новосельского. Она повредила витринное стекло и пригрозила 63-летней продавщице оружием, приказала отдать всю выручку. Когда поняла, что денег нет – начала убегать.
Об этом сообщили в полиции Одесской области.
В нескольких кварталах правонарушительницу задержали работники батальона полиции особого назначения, которых о преступлении уведомила потерпевшая, и передали следователям территориального подразделения полиции. Также у нее изъяли оружие и направили его на экспертизу.
Женщине грозит от 3 до 7 лет лишения свободы.
Напомним, в Одесской области бывшие ученики ограбили учительницу. Они угрожали женщине ножом и вынесли деньги и золотую цепочку.
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