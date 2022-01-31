В руках держала револьвер: в Одессе женщина хотела ограбить киоск с шоколадками

В руках держала револьвер: в Одессе женщина хотела ограбить киоск с шоколадками

Злоумышленница потребовала отдать ей всю выручку.

В Одессе 55-летняя женщина, вооружившись револьвером, решила ограбить киоск на улице Новосельского. Она повредила витринное стекло и пригрозила 63-летней продавщице оружием, приказала отдать всю выручку. Когда поняла, что денег нет – начала убегать.

Об этом сообщили в полиции Одесской области.

В нескольких кварталах правонарушительницу задержали работники батальона полиции особого назначения, которых о преступлении уведомила потерпевшая, и передали следователям территориального подразделения полиции. Также у нее изъяли оружие и направили его на экспертизу.

Женщине грозит от 3 до 7 лет лишения свободы.

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Напомним, в Одесской области бывшие ученики ограбили учительницу. Они угрожали женщине ножом и вынесли деньги и золотую цепочку.

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