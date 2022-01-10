В руках взорвалась петарда: медики рассказали о состоянии здоровья 9-летних детей, пострадавших под Днепром

В руках взорвалась петарда: медики рассказали о состоянии здоровья 9-летних детей, пострадавших под Днепром

Мальчики нашли петарду и решили ее поджечь.

Два 9-летних мальчика, которые на Днепропетровщине взорвали петарду и получили сильные ожоги, находятся в удовлетворительном состоянии.

Об этом пишет "Информатор".

Один пострадавший ребенок с ожогами второй степени проходил лечение дома. Второй пострадавший с повреждениями 2—3 степени находится под наблюдением медиков в больнице.

“Ребенок цел, конечности все на месте. Мальчику в полном объеме была оказана медицинская помощь, на сегодня его состояние удовлетворительное”, — сообщила пресс-секретарь Днепропетровской областной детской больницы Руслана Козыряцкая.

Отметим, что инцидент произошел в городе Покров 8 января. Мальчики нашли петарду и решили ее поджечь. Когда “снаряд” загорелся, он моментально задымился и обжег одному из парней лицо и руки.

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