В Румынии многодетная семья из Одесщины попала в ужасное ДТП – погиб ребенок

В результате ДТП пострадала многодетная семья из Украины.

В ночь на 2 марта в Румынии многодетная семья из города Килия в Одесской области попала в ужасную аварию, в результате которой погибла несовершеннолетняя девочка.

Об этом пишет "Бессарабия Информ".

В аварии пострадала семья социального педагога килийской школы №2 Любови Трифоновой. Девочка по имени Анна, ученица 4 класса, погибла от полученных травм на месте ДТП.

Старшая дочь и мама получили травмы позвоночника, двухлетний мальчик был прооперирован в румынской больнице, сейчас его жизни ничего не угрожает, его сестра-близнец не пострадала.

Известно, что женщина с детьми возвращалась из Румынии в Украину. Трагедия случилась за Бухарестом.

В Румынию прибыли близкие родственники семьи.

Напомним, 26 февраля на трассе Киев-Одесса произошло смертельное ДТП – одна женщина погибла под колесами грузовика, а вторая – с ампутированной конечностью.

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