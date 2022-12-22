В Румынии призвали Верховную Раду проконсультироваться с Венецианской комиссией по закону о нацменьшинствах

В МИД Румынии считают, что Верховной Радой нечетко урегулированы вопросы языка образования и использования языков национальных меньшинств в официально-деловой сфере, а также полномочия центрального органа исполнительной власти, который должен реализовывать соответствующую политику.

Министерство иностранных дел Румынии опубликовало заявление по принятию Верховной Радой 13 декабря закона "О национальных меньшинствах (сообществе) Украины", где призвало правительство провести консультации с Венецианской комиссией.

Об этом говорится в заявлении МИД Румынии.

В ведомстве "высказали сожаление" из-за того, что украинский парламент принял закон без дополнительных консультаций с Венецианской комиссией, а также при отсутствии надлежащих консультаций с представителями румынской общины в Украине, как того требовала румынская сторона.

"МИД призывает украинские власти уже на этом этапе провести консультации с Венецианской комиссией и полностью выполнить ее рекомендации, учитывая, что закон предусматривает шестимесячный срок для вступления в силу", — говорится в заявлении.

В документе указано, что Румыния полностью поддерживает европейский курс Украины и понимает природное стремление ускорить процесс сближения с ЕС, однако обращает внимание на то, что несвоевременное ускорение законодательного процесса в этой сфере (нацменьшинств) существенно повлияло на процесс консультаций с представителями национальных меньшинств, которые имели быть предметными, для принятия закона.

Анализ законопроекта о нацменьшинствах был передан украинской стороне в письме главы ведомства Богдана Ауреску по имени Дмитрия Кулебы.

Напомним, 13 декабря, Верховная Рада Украины приняла в целом закон №8224 о национальных меньшинствах. Это одно из главных требований к кандидатству Украины в Евросоюзе.

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