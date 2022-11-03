В Румынии произошло землетрясение, которое почувствовали в четырех областях Украины

Землетрясение, эпицентр которого было в Румынии, ощутили в Одесской, Черновицкой, Хмельницкой и Ивано-Франковской областях.
Сегодня, 3 ноября, в Румынии произошло землетрясение, которое ощутили в нескольких областях Украины и на территории Молдовы.
Об этом сообщает Главный центр специального контроля.
"Зарегистрировано землетрясение с территории Румынии, которое было ощутимо в Одесской, Черновицкой, Хмельницкой, Ивано-Франковской областях и на территории Молдовы", — говорится в сообщении.
Пока известно, что источник землетрясения был на территории Румынии, в районе гор Вранча, 125 км от границы с Украиной, на глубине около 146 км. По классификации землетрясение относится к ощутимым, однако угрозы населению не несет.
Последнее мощное землетрясение с территории Румынии было зарегистрировано 16 июля и 18 сентября с магнитудами 4,1 и 4,0 соответственно.
Напомним, в Украине последний раз фиксировали землетрясение 7 сентября. Тогда подземные толчки ощутили в Ивано-Франковской области возле населенного пункта Надворная. Магнитуда землетрясения составила всего 2,2 балла по шкале Рихтера.
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