В Румынии произошло землетрясение, которое почувствовали в Украине

Колебания в Украине были сходны с сотрясением, образованным легким грузовиком.
В понедельник, 15 января, в Румынии в районе гор Вранча произошло землетрясение 4,3 балла по шкале Рихтера. Подземные толчки могли ощутить в Украине.
Об этом сообщает Главный центр специального контроля.
Отмечается, что источник землетрясения находился в 130 км от границы с Украиной на глубине 80 км. Толчки в Румынии зафиксировали в 11:01.
"Землетрясение не несет угрозы для населения Украины, может ощущаться людьми, которые находятся внутри помещения; под открытым небом — только в благоприятных условиях. Колебания сходны с сотрясением, образованным легким грузовиком. Внимательные наблюдатели замечают легкие колебания легких предметов, немного сильнее — на верхних этажах", — говорится в сообщении.
Последнее мощное землетрясение из района гор Вранча было зарегистрировано 24 декабря 2023 года с магнитудой 4,0 по шкале Рихтера.
Напомним, в Северной Корее зафиксировали сейсмическую активность вблизи ядерного полигона.
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