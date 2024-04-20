В Румынии резко ответили Захаровой на обвинение в "отмене" русской культуры

В России сняли очередные пропагандистские фильмы.
В Румынии отреагировали на обвинение пресс-секретаря российского МИД Марии Захаровой, которая обвинила Бухарест в намерениях "запретить русскую культуру". В частности, речь идет о решении Министерства культуры Румынии запретить показ в кинотеатрах Бухареста двух пропагандистских российских фильмов – "Время первых" и "Вызов".
Реакцию в Сети написала министерша культуры Румынии Ралука Цуркан.
Она ответила, что Румыния самостоятельно определяет свою политику в культурной отрасли, а пропаганде государств-агрессоров не место в государственных культурных учреждениях.
"Досадно, что признанная российская культура приравнивается к международным пропагандистским фильмам, финансируемым российским правительством", — подытожила она.
Добавим, что накануне на своей пресс-конференции Захарова назвала решение румынского Минкульта "типичным проявлением так называемого обнуления русской культуры, вписывающегося в общую картину действий Запада".
Кроме того, Захарова цинично отреагировали на призыв Израиля осудить атаку Ирана.
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