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В Румынии резко ответили Захаровой на обвинение в "отмене" русской культуры

В Румынии резко ответили Захаровой на обвинение в "отмене" русской культуры

Министерство культуры Румынии Ралука Цуркан

В России сняли очередные пропагандистские фильмы.

В Румынии отреагировали на обвинение пресс-секретаря российского МИД Марии Захаровой, которая обвинила Бухарест в намерениях "запретить русскую культуру". В частности, речь идет о решении Министерства культуры Румынии запретить показ в кинотеатрах Бухареста двух пропагандистских российских фильмов – "Время первых" и "Вызов".

Реакцию в Сети написала министерша культуры Румынии Ралука Цуркан.

Она ответила, что Румыния самостоятельно определяет свою политику в культурной отрасли, а пропаганде государств-агрессоров не место в государственных культурных учреждениях.

"Досадно, что признанная российская культура приравнивается к международным пропагандистским фильмам, финансируемым российским правительством", — подытожила она.

Добавим, что накануне на своей пресс-конференции Захарова назвала решение румынского Минкульта "типичным проявлением так называемого обнуления русской культуры, вписывающегося в общую картину действий Запада".

Кроме того, Захарова цинично отреагировали на призыв Израиля осудить атаку Ирана.

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