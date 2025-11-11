ППО / © Государственная пограничная служба Украины

В ночь с 10 на 11 ноября 2025 года Российская Федерация снова нанесла воздушный удар по украинским портам на Дунае.

Об этом сообщило министерство национальной обороны Румынии(MoND).

Как стало известно, радары зафиксировали группы вражеских беспилотников вблизи государственной границы. Это привело к превентивному приведению в готовность систем противовоздушной обороны.

Из-за сложных погодных условий на юго-востоке страны самолеты, выполняющие миссии по охране воздушного пространства, не смогли подняться в небо.

В 00:07 в северной части уезда Тулча была объявлена воздушная тревога. На украинской стороне Дуная, в районе порта Измаил, наблюдалась серия мощных взрывов.

Около 01:09 Министерство обороны получило сообщение о падении летательного аппарата вблизи населенного пункта Гринду — примерно в 5 км от украинской границы. На место происшествия немедленно отправились военные команды, которые обнаружили возможные фрагменты беспилотника.

Территория была оцеплена, район падения — охраняется. Следственные действия и экспертиза обломков будут продолжаться в первые часы суток.

