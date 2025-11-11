ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
185
Время на прочтение
1 мин

В Румынии упал дрон во время российской атаки на Одесскую область - подробности

В Румынии зафиксировали падение обломков беспилотника вблизи границы.

Автор публикации
Фото автора: Наталия Магдык Наталия Магдык
ППО

ППО / © Государственная пограничная служба Украины

В ночь с 10 на 11 ноября 2025 года Российская Федерация снова нанесла воздушный удар по украинским портам на Дунае.

Об этом сообщило министерство национальной обороны Румынии(MoND).

Как стало известно, радары зафиксировали группы вражеских беспилотников вблизи государственной границы. Это привело к превентивному приведению в готовность систем противовоздушной обороны.

Из-за сложных погодных условий на юго-востоке страны самолеты, выполняющие миссии по охране воздушного пространства, не смогли подняться в небо.

В 00:07 в северной части уезда Тулча была объявлена воздушная тревога. На украинской стороне Дуная, в районе порта Измаил, наблюдалась серия мощных взрывов.

Около 01:09 Министерство обороны получило сообщение о падении летательного аппарата вблизи населенного пункта Гринду — примерно в 5 км от украинской границы. На место происшествия немедленно отправились военные команды, которые обнаружили возможные фрагменты беспилотника.

Территория была оцеплена, район падения — охраняется. Следственные действия и экспертиза обломков будут продолжаться в первые часы суток.

Напомним, ранее мы писали о том, что на границе с Румынией остановили работу пункта пропуска «Дьяковцы»

Дата публикации
Количество просмотров
185
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie