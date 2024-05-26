В Румынии задержали двух граждан Украины, напавших на пограничника на Закарпатье: подробности

Мужчинами, которые напали на пограничника, оказались жители Запорожья в возрасте 31 и 36 лет.

Пограничники Румынии задержали двух граждан Украины. Их подозревают в нападении на украинского пограничника на Закарпатье.

Об этом пишет издание "Локатор-Медиа".

Как стало известно, инцидент произошел в Раховском районе. Там на участке "Деловое" произошло срабатывание сигнальной мины. Пограничники среагировали на него и обнаружили около двух мужчин.

Чтобы поймать нарушителей, пограничнику пришлось произвести два предупредительных выстрела из оружия в воздух. Однако их это не остановило. Они напали на правоохранителя, отобрали у него пистолет, произвели в его сторону пять выстрелов и скрылись в направлении Румынии. Там их уже задержали румынские пограничники.

Нападающими оказались жители Запорожья в возрасте 31 и 36 лет.

“В настоящее время правоохранительные органы готовят материалы для эстрадиции жителей Запорожья из Румынии. В Украине запорожцам за угрозы и насилие по отношению к работнику правоохранительного органа грозит уголовная ответственность”, — пишет издание.

Напомним, что двое мужчин, обнаруженных вблизи границы на Закарпатье, напали на пограничника, отобрали его пистолет и сбежали на территорию Румынии.

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