В Румынии зафиксировали землетрясение, который почувствовали в Украине

Источник землетрясения находится в 110 км от границы с Украиной.

В воскресенье утром, 24 декабря, в Румынии в районе гор Вранча зафиксировали землетрясение магнитудой 4 балла (по шкале Рихтера), которое могли почувствовать жители Украины.

Об этом сообщает Главный центр специального контроля Украины.

Источник землетрясения находится в 110 км от границы с Украиной, на глубине 103 км. Колебания зафиксировали 08:06 по киевскому времени.

"Землетрясение не несет угрозы для населения Украины. Колебания могут ощущаться только отдельными людьми, которые находятся в спокойном состоянии внутри помещения, особенно на верхних этажах", — отметили на сайте.

Добавляют, что последнее мощное землетрясение из района гор Вранча было зарегистрировано 4 декабря 2023 с магнитудой 4,6 (по шкале Рихтера).

Землетрус в Румунии 24 декабря 2023 (мапа)

Напомним, в двух провинциях Китая произошло мощное землетрясение. Есть погибшие и пострадавшие.

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