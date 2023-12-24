В Румынии зафиксировали землетрясение, который почувствовали в Украине

Источник землетрясения находится в 110 км от границы с Украиной.
В воскресенье утром, 24 декабря, в Румынии в районе гор Вранча зафиксировали землетрясение магнитудой 4 балла (по шкале Рихтера), которое могли почувствовать жители Украины.
Об этом сообщает Главный центр специального контроля Украины.
Источник землетрясения находится в 110 км от границы с Украиной, на глубине 103 км. Колебания зафиксировали 08:06 по киевскому времени.
"Землетрясение не несет угрозы для населения Украины. Колебания могут ощущаться только отдельными людьми, которые находятся в спокойном состоянии внутри помещения, особенно на верхних этажах", — отметили на сайте.
Добавляют, что последнее мощное землетрясение из района гор Вранча было зарегистрировано 4 декабря 2023 с магнитудой 4,6 (по шкале Рихтера).
Напомним, в двух провинциях Китая произошло мощное землетрясение. Есть погибшие и пострадавшие.
Ведущие новости сегодня:
- "Шахеды" разносят квартиры в Киеве: Жданов объяснил, почему так происходит в столице и как уберечься
- Известный журналист скрылся из Украины во время заграничной командировки: как отреагировали в Сети
- На фронте погиб известный украинский актер