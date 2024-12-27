В ряде областей 27 декабря отменили графики отключений света: детали

В пятницу, 27 декабря, "Укрэнерго" распорядилось упразднить графики отключений света в ряде областей Украины. Ослабления касаются западных регионов.

Об этом сообщили облэнерго на собственных сайтах.

В настоящее время графики не действуют во Львовской, Ивано-Франковской, Волынской, Закарпатской, а также в Одесской областях.

"Внимание! Изменения в ГБО на сегодня к отдельному указанию", — говорится в сообщении " Прикарпатьеоблэнерго ".

Также отменены графики Волынской области. "НЭК "Укрэнерго" уменьшило объем ограничения на территории области согласно графику почасового отключения на 27 декабря. Отменено отключение для всех очередей с 08:00 до получения отдельного распоряжения диспетчера", — сообщили в " Волыньоблэнерго ".

Не действуют графики и в Закарпатье и в Одесской области.

Напомним, ранее в "Укрэнерго" сообщили о графиках отключения света 27 декабря. В НЭК отмечали, что облэнерго будут задействовать полочереди отключений.

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