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В ряде областей и Киеве объявлена воздушная тревога: есть риск баллистики

В ряде областей и Киеве объявлена воздушная тревога: есть риск баллистики

Воздушная тревога / Фото: ТСН.ua

Следует находиться в безопасности.

В ряде областей Украины и Киеве объявлена воздушная тревога. Есть риск применения баллистического вооружения.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

"Внимание! Воздушная тревога связана с угрозой применения баллистического вооружения! Направляйтесь к укрытиям!", – об этом сообщил начальник КМВА Сергей Попко.

Где есть опасность

По состоянию на 18:27 "покраснели" следующие области:

  • Киевская
  • Черниговская
  • Сумская
  • Харьковская
  • Донецкая
  • Запорожская
  • Днепропетровская
  • Полтавская
  • Черкасская
  • Кировоградская
Карта тревог 11 сентября / ©
Карта тревог 11 сентября

Напомним, в Киеве и ряде областей в понедельник, 9 сентября, в 16:35 объявлена воздушная тревога. Это уже второй раз за сутки.

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