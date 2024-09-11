В ряде областей и Киеве объявлена воздушная тревога: есть риск баллистики

Следует находиться в безопасности.
В ряде областей Украины и Киеве объявлена воздушная тревога. Есть риск применения баллистического вооружения.
Об этом сообщают мониторинговые каналы.
"Внимание! Воздушная тревога связана с угрозой применения баллистического вооружения! Направляйтесь к укрытиям!", – об этом сообщил начальник КМВА Сергей Попко.
Где есть опасность
По состоянию на 18:27 "покраснели" следующие области:
- Киевская
- Черниговская
- Сумская
- Харьковская
- Донецкая
- Запорожская
- Днепропетровская
- Полтавская
- Черкасская
- Кировоградская
Напомним, в Киеве и ряде областей в понедельник, 9 сентября, в 16:35 объявлена воздушная тревога. Это уже второй раз за сутки.
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