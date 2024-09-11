В ряде областей и Киеве объявлена воздушная тревога: есть риск баллистики

В ряде областей Украины и Киеве объявлена воздушная тревога. Есть риск применения баллистического вооружения.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

"Внимание! Воздушная тревога связана с угрозой применения баллистического вооружения! Направляйтесь к укрытиям!", – об этом сообщил начальник КМВА Сергей Попко.

Где есть опасность

По состоянию на 18:27 "покраснели" следующие области:

Киевская

Черниговская

Сумская

Харьковская

Донецкая

Запорожская

Днепропетровская

Полтавская

Черкасская

Кировоградская

Карта тревог 11 сентября

Напомним, в Киеве и ряде областей в понедельник, 9 сентября, в 16:35 объявлена воздушная тревога. Это уже второй раз за сутки.

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