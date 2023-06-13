Почти по всей Украине объявлена воздушная тревога: карта

Утром 13 июня в ряде областей и Киеве объявлена воздушная тревога. По состоянию на 07:14 "покраснели" все регионы, кроме западных областей.

Об этом стало известно с карты тревог.

"Тревога" начала распространяться после 06:00 с востока и юга страны. Впоследствии сирены раздались в Черкасской и Кировоградской областях. Киев "покраснел" в 07:10. Киевская, Житомирская, Винницкая и Черниговская области – в 07:12.

Уже ближе к 08:00 "тревога" распространилась дальше. В 07:47 - в Хмельницкую, в 07:48 "покраснела" Черновицкая область, а в 08:02 - Ровенская.

Карта тревог по состоянию на 07:12

Карта тревог на 07:12 вторника, 13 июня.

Карта тревог по состоянию на 08:02

Мапа тривог станом на 08:02 13 червня.

Пройдите до укрытий и находитесь там до объявления о ее окончании. Также не забывайте о правиле "двух стен". Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги.

Мониторинговые каналы сообщают о пусках ракет. Х-101/555 заходят в воздушное пространство Украины с востока.

Напомним, в ночь на вторник, 13 июня, захватчики в очередной раз атаковали Украину. Во многих регионах раздались взрывы, в результате которых разрушения и пострадавшие.

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