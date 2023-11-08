В ряде областей объявили воздушную тревогу из-за ракетной опасности

После оглашения тревоги жители Миргорода сообщили о взрыве в районе города.

В ряде областей Украины объявили воздушную тревогу из-за ракетной опасности.

Об этом сообщает воздушные силы.

Так, воздушная тревога из-за ракетной опасности была объявлена в Николаевской, Херсонской, Запорожской, Днепропетровской, Харьковской, Полтавской, Сумской и Черниговской областях.

Мониторинговые каналы сообщили о запуске ракеты в сторону Миргорода Полтавской области.

Позже местные жители сообщили о взрыве в районе города.

Напомним, ранее сообщалось, что спикер Сил обороны юга Наталья Гуменюк объяснила, что кафиры пока не обстреливают энергетическую инфраструктуру Украины, поскольку еще не начались холода.

Кроме того, мы ранее информировали, что Россия увеличила производство ракет быстрее прогнозируемых.

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