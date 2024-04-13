В ряде областей объявлена тревога из-за угрозы баллистики

Угроза существует для Харьковской, Днепропетровской и Донецкой областей.

В ночь на 13 апреля на востоке страны была объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения врагом баллистического вооружения.

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Об этом говорится в сообщении войлочных сил.

В сообщении говорится, что угроза существует для Харьковской, Днепропетровской и Донецкой областей.

"Днепропетровская, Харьковская, Донецкая области — угроза применения баллистического вооружения!" – говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что эксперт рассказал интересные детали о ракете Х-69, которой поразили Трипольскую ТЭС.

Кроме того, мы ранее информировали, что РФ постоянно пытается видоизменить свою тактику ракетных ударов.

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