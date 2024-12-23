В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога: что известно

Жителей "красных" регионов призывают находиться в укрытиях.

В ряде областей 23 декабря объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

По состоянию на 11:55 "покраснели" следующие области:

Киевская

Черкасская

Кировоградская

Днепропетровская

Донецкая

Полтавская

Сумская

Черниговская

Как информируют Воздушные Силы ВС Украины:

Киевская, Черниговская области – угроза применения ударных БпЛА;

Черкасская область – угроза применения врагом ударных БпЛА;

Также существует ракетная опасность для Днепропетровской и Кировоградской областей.

Впоследствии опасность прибавилась и для Киева.

"Внимание! Угроза БПЛА для столицы! Направляйтесь к укрытию!", — написал Сергей Попко, начальник КМВА.

Впоследствии стало известно, что в Киевской области работают силы ПВО по вражеским БпЛА.

Напомним, вечером в воскресенье, 22 декабря, в Киеве была объявлена воздушная тревога.

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