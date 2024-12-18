В ряде областей объявлена воздушная тревога: есть угроза баллистики

Враг снова атакует наше государство.
В ряде областей Украины утром 18 декабря прозвучала воздушная тревога.
Об этом пишут мониторинговые каналы.
"Угроза применения баллистического вооружения с юга", – сообщили в ПСУ.
По состоянию на 07:50 "покраснели" следующие области:
- Сумская
- Харьковская
- Полтавская
- Черкасская
- Днепропетровская
- Кировоградская
- Донецкая
- Запорожская
- Херсонская
- Николаевская
- Одесская
Напомним, во вторник, 17 декабря, в значительной части Украины была объявлена воздушная тревога.
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