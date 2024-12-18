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В ряде областей объявлена воздушная тревога: есть угроза баллистики

В ряде областей объявлена воздушная тревога: есть угроза баллистики

Воздушная тревога 18 декабря

Враг снова атакует наше государство.

В ряде областей Украины утром 18 декабря прозвучала воздушная тревога.

Об этом пишут мониторинговые каналы.

"Угроза применения баллистического вооружения с юга", – сообщили в ПСУ.

По состоянию на 07:50 "покраснели" следующие области:

  • Сумская
  • Харьковская
  • Полтавская
  • Черкасская
  • Днепропетровская
  • Кировоградская
  • Донецкая
  • Запорожская
  • Херсонская
  • Николаевская
  • Одесская

Напомним, во вторник, 17 декабря, в значительной части Украины была объявлена воздушная тревога.

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