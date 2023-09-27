В ряде областей объявлена воздушная тревога: где есть ракетная опасность

В среду, 27 сентября, в ряде областей Украины объявлена воздушная тревога. Сообщается о ракетной опасности.

Об этом сообщили в Командовании Воздушных сил ВСУ.

"Внимание! Ракетная опасность, где объявлена воздушная тревога", — говорится в сообщении.

Сирены раздались в 12:02 в Черниговской и Сумской областях. Впоследствии покраснели Черкасская, Кировоградская, Житомирская, Винницкая и Киевская области. В Киеве спокойно.

Карта тревог по состоянию на 12:10, 27 сентября.

Пройдите до укрытий и находитесь там до объявления о ее окончании. Также не забывайте о правиле "двух стен". Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги.

Как сообщалось, 26 сентября в Украине несколько раз ширилась воздушная тревога из-за взлета МиГ-31К.

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