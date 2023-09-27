В ряде областей объявлена воздушная тревога: где есть ракетная опасность

Пройдите до укрытий.
В среду, 27 сентября, в ряде областей Украины объявлена воздушная тревога. Сообщается о ракетной опасности.
Об этом сообщили в Командовании Воздушных сил ВСУ.
"Внимание! Ракетная опасность, где объявлена воздушная тревога", — говорится в сообщении.
Сирены раздались в 12:02 в Черниговской и Сумской областях. Впоследствии покраснели Черкасская, Кировоградская, Житомирская, Винницкая и Киевская области. В Киеве спокойно.
Пройдите до укрытий и находитесь там до объявления о ее окончании. Также не забывайте о правиле "двух стен". Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги.
Как сообщалось, 26 сентября в Украине несколько раз ширилась воздушная тревога из-за взлета МиГ-31К.