В ряде областей объявлена воздушная тревога: где есть ракетная опасность

В пятницу, 24 ноября, в ряде областей объявлена воздушная тревога. В воздушном пространстве была зафиксирована ракета.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

Украинские военные сообщили об активности вражеской тактической авиации на юго-восточном направлении. В ряде южных и восточных областей была объявлена тревога. Сначала ПС предупредили о ракете в направлении Кривого Рога Днепропетровской области, а впоследствии – Павлограда.

В свою очередь, мониторинговые каналы пишут, что крылатая ракета, предварительно Х-59, пролетает в районе Кривого Рога курсом на Кировоградскую область – в Кропивницкий.

К слову, глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович призвал жителей области не пренебрегать воздушной тревогой. Сирены в области звучали с 12:00. Кончилась тревога в этом регионе через 14 мин.

Карта тревог по состоянию на 12:05

Карта тревог на 12:05 пятницы, 24 ноября.

Как сообщалось, в Николаеве во время тревоги произошли взрывы. Они не были связаны с вражеским обстрелом – это работа украинских военных за пределами Николаева.

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