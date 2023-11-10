Категория
Украина
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В ряде областей объявлена воздушная тревога из-за угроз ракет и БпЛА

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
Просмотры
490
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В ряде областей объявлена воздушная тревога из-за угроз ракет и БпЛА

Воздушная тревога / Фото: alerts.in.ua

Военные призывают не игнорировать воздушную тревогу.

В ряде областей Украины была объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения врагом ударных беспилотников и ракетного вооружения.

Об этом сообщают Воздушные силы.

"Полтавская и Днепропетровская области – ракетная опасность!" – сообщили в воздушных силах.

"Херсонская и Николаевская области – ракетная опасность связана с угрозой применения ударных БПЛА!" – уточнили военные.

Кроме того, воздушная тревога была объявлена на Запорожье и Харьковщине.

Напомним, ранее сообщалось, что за минувшие сутки российские оккупационные войска обстреляли Харьковскую область, в результате чего погиб гражданский мужчина.

Кроме того, мы ранее информировали, что российские кафиры 85 раз обстреляли Херсонскую область, применив различные виды вооружения.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
490
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация