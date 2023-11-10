В ряде областей объявлена воздушная тревога из-за угроз ракет и БпЛА

Военные призывают не игнорировать воздушную тревогу.
В ряде областей Украины была объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения врагом ударных беспилотников и ракетного вооружения.
Об этом сообщают Воздушные силы.
"Полтавская и Днепропетровская области – ракетная опасность!" – сообщили в воздушных силах.
"Херсонская и Николаевская области – ракетная опасность связана с угрозой применения ударных БПЛА!" – уточнили военные.
Кроме того, воздушная тревога была объявлена на Запорожье и Харьковщине.
Напомним, ранее сообщалось, что за минувшие сутки российские оккупационные войска обстреляли Харьковскую область, в результате чего погиб гражданский мужчина.
Кроме того, мы ранее информировали, что российские кафиры 85 раз обстреляли Херсонскую область, применив различные виды вооружения.
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