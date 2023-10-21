В ряде областей объявлена воздушная тревога из-за угрозы баллистики

В ряде областей на юге и центре Украины была объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения врагом баллистического вооружения.

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Об этом информируют Воздушные силы в Telegram.

"Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена тревога! Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги! Направляйтесь в укрытие", — говорится в сообщении.

Воздушная тревога была объявлена в Одесской, Херсонской, Николаевской, Кировоградской и Черкасской областях.

Напомним, ранее сообщалось, что 20 октября армия РФ с временно оккупированного левого берега обстреляла Херсон.

Кроме того, мы ранее информировали, что российские захватчики ударили из артиллерии в жилую зону в областном центре Херсона.

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