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В ряде областей объявлена воздушная тревога из-за угрозы баллистики

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
Просмотры
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Время на прочтение
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В ряде областей объявлена воздушная тревога из-за угрозы баллистики

Воздушная тревога / Фото: alerts.in.ua

Также воздушная тревога объявлена в Киеве.

В ряде областей Украины объявили воздушную тревогу из-за угрозы баллистического вооружения.

Об этом сообщают воздушные силы.

"Угроза применения баллистического вооружения с севера!" – говорится в сообщении.

Воздушная тревога объявлена в Сумской, Черниговской, Киевской, Житомирской, Ровенской, Волынской, Тернопольской и Хмельницкой областях.

Также воздушная тревога объявлена в Киеве.

Напомним, ранее сообщалось, что российские войска нанесли очередной удар по Херсону.

Кроме того, мы ранее информировали, что российские войска устроили массированный обстрел Белозерки в Херсонской области, уничтожив объект критической инфраструктуры.

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Дата публикации
Просмотры
1028
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