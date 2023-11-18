В ряде областей объявлена воздушная тревога из-за угрозы баллистики

Также воздушная тревога объявлена в Киеве.
В ряде областей Украины объявили воздушную тревогу из-за угрозы баллистического вооружения.
Об этом сообщают воздушные силы.
"Угроза применения баллистического вооружения с севера!" – говорится в сообщении.
Воздушная тревога объявлена в Сумской, Черниговской, Киевской, Житомирской, Ровенской, Волынской, Тернопольской и Хмельницкой областях.
Также воздушная тревога объявлена в Киеве.
Напомним, ранее сообщалось, что российские войска нанесли очередной удар по Херсону.
Кроме того, мы ранее информировали, что российские войска устроили массированный обстрел Белозерки в Херсонской области, уничтожив объект критической инфраструктуры.
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