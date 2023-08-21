В ряде областей объявлена воздушная тревога из-за угрозы ракет и БпЛА

Также сообщается об угрозе применения ударных БПЛА.
В юго-восточных регионах Украины объявили воздушную тревогу из-за пусков ракет С-300 российскими захватчиками.
Об этом сообщает пресс-служба Воздушных сил.
"Полтавская, Кировоградская, Днепропетровская, Запорожская, Харьковская области – ракетная опасность", – говорится в сообщении.
Кроме того, в Воздушных силах сообщили об угрозе применения врагом ударных БПЛА в Запорожской и Днепропетровской областях.
Не исключается распространение опасности ударных БПЛА на другие области.
Напомним, ранее сообщалось, что в Украине участились тревоги из-за российских МиГ.
Кроме того, мы ранее информировали, что Российская армия днем 20 августа атаковала Золотую Балку в Херсонской области по артиллерии. Ранение получил один человек.
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