В ряде областей объявлена воздушная тревога из-за угрозы ракет и БпЛА

Также сообщается об угрозе применения ударных БПЛА.

В юго-восточных регионах Украины объявили воздушную тревогу из-за пусков ракет С-300 российскими захватчиками.

Об этом сообщает пресс-служба Воздушных сил.

"Полтавская, Кировоградская, Днепропетровская, Запорожская, Харьковская области – ракетная опасность", – говорится в сообщении.

Кроме того, в Воздушных силах сообщили об угрозе применения врагом ударных БПЛА в Запорожской и Днепропетровской областях.

Не исключается распространение опасности ударных БПЛА на другие области.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине участились тревоги из-за российских МиГ.

Кроме того, мы ранее информировали, что Российская армия днем 20 августа атаковала Золотую Балку в Херсонской области по артиллерии. Ранение получил один человек.

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