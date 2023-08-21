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В ряде областей объявлена воздушная тревога из-за угрозы ракет и БпЛА

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
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В ряде областей объявлена воздушная тревога из-за угрозы ракет и БпЛА

Карта тревог / Фото: alerts.in.ua

Также сообщается об угрозе применения ударных БПЛА.

В юго-восточных регионах Украины объявили воздушную тревогу из-за пусков ракет С-300 российскими захватчиками.

Об этом сообщает пресс-служба Воздушных сил.

"Полтавская, Кировоградская, Днепропетровская, Запорожская, Харьковская области – ракетная опасность", – говорится в сообщении.

Кроме того, в Воздушных силах сообщили об угрозе применения врагом ударных БПЛА в Запорожской и Днепропетровской областях.

Не исключается распространение опасности ударных БПЛА на другие области.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине участились тревоги из-за российских МиГ.

Кроме того, мы ранее информировали, что Российская армия днем 20 августа атаковала Золотую Балку в Херсонской области по артиллерии. Ранение получил один человек.

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Дата публикации
Просмотры
315
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