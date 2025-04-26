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- Украина
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В ряде областей объявлена воздушная тревога: какая угроза
Власти призывают находиться в безопасных местах.
26 апреля, в ряде областей Украины объявлена воздушная тревога из-за вражеских беспилотников.
Об этом сообщили в воздушных силах Украины.
По информации от ВС Украины:
БПЛА в Черниговской области на Киевщину.
БПЛА в Сумской области на Полтавщину/Харьковщину.
БПЛА из Харьковщины на Днепропетровщину/Полтавщину.
БпЛА на Днепропетровщине юго-западнее Павлограда, курс — юго-восточный.
Воздушная тревога также звучит в Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Луганской, Донецкой, Киевской областях, а также в АР Крым.
Напомним, по состоянию на утро 26 апреля ВСУ уничтожили 947 610 солдат армии Российской Федерации. За минувшие сутки ликвидировано еще 1110 военных.