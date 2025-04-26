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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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В ряде областей объявлена воздушная тревога: какая угроза

Власти призывают находиться в безопасных местах.

Автор публикации
Фото автора: Дарья Щербак Дарья Щербак
Раздается воздушная тревога 26 апреля

Раздается воздушная тревога 26 апреля / © ТСН.ua

26 апреля, в ряде областей Украины объявлена воздушная тревога из-за вражеских беспилотников.

Об этом сообщили в воздушных силах Украины.

По информации от ВС Украины:

  • БПЛА в Черниговской области на Киевщину.

  • БПЛА в Сумской области на Полтавщину/Харьковщину.

  • БПЛА из Харьковщины на Днепропетровщину/Полтавщину.

  • БпЛА на Днепропетровщине юго-западнее Павлограда, курс — юго-восточный.

Воздушная тревога также звучит в Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Луганской, Донецкой, Киевской областях, а также в АР Крым.

/ © Фото из открытых источников

© Фото из открытых источников

Напомним, по состоянию на утро 26 апреля ВСУ уничтожили 947 610 солдат армии Российской Федерации. За минувшие сутки ликвидировано еще 1110 военных.

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