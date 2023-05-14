В ряде областей объявлена воздушная тревога: направляйтесь к укрытиям

В ночь на 14 мая 2023 года в Украине объявлена воздушная тревога

В части украинских областей была объявлена воздушная тревога.

Напомним, что согласно сообщениям мониторинговых каналов, не стоит в ночь на 14 мая 2023 года пренебрегать предупреждением о воздушной тревоге.

Недавно шесть российских бортов Ту-95МС вышли на зону запуска ракет. Это свидетельствует о высокой вероятности запуска ракет.

"Пройдите в укрытие! Не игнорируйте воздушную тревогу! Верим в ВСУ и ПВО!", — сообщают власти.

Через некоторое время воздушная тревога распространилась еще на большее количество областей.

Напомним, что ранее в Харькове раздались взрывы.

Также по сообщению Тернопольской ОВА, в Тернополе есть попадания в складские помещения, травмированные двое гражданских.

Тем временем в Одессе во время воздушной тревоги продолжается веселье в ночном клубе.

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