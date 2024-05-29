В ряде областей объявлена воздушная тревога: ракетная опасность (карта)

Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги.
В среду, 29 мая, в ряде областей была объявлена воздушная тревога. Военные предупреждали об угрозе запуска ракет.
Об этом сообщило Командование Воздушных сил ВСУ.
"Ракетная опасность в областях, где объявлена воздушная тревога", – говорится в сообщении.
Пройдите до укрытий и находитесь там до объявления об окончании тревоги. Также не забывайте о правиле "двух стен". Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги.
Как сообщалось, этой ночью Россия атаковала Украину беспилотниками. оккупанты атаковали "Shahed-131/136" из российского Приморско-Ахтарска. Силы ПВО уничтожили 13 дронов.