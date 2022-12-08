В ряде областей объявлена воздушная тревога: в Сети сообщают о возможных запусках ракет и беспилотников

По состоянию на 19:40 8 декабря в ряде областей объявлена воздушная тревога. "Покраснели" восточные и южные регионы.

Об этом свидетельствует карта тревог.

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Согласно данным карты тревог, сначала сообщения о ракетной угрозе объявили в Днепропетровской, Запорожской, Полтавской, Харьковской, Сумской, Донецкой областях, через 20 минут тревога распространилась на южные регионы.

Перед этим в телеграм-канале писали о тренировочном взлете стратегических бомбардировщиков Ту-95 с аэродрома "Энгельс". Впрочем, это может быть устрашением украинцев.

"По имеющейся информации, стратегическая авиация пролетала в 19:00-19:10 недалеко от Волгограда и может двигаться в потенциальную зону запусков ракет, поэтому объявили тревогу, чтобы перестраховаться", — говорится в сообщении в одном из телеграм-каналов.

Также сообщают о возможных запусках ракет из акватории Черного моря и беспилотников. "Вероятность запуска ракет стратегической авиацией в режиме радиомолчания /сверхзвуковых ракет тактической авиацией", — предполагают паблики, отслеживающие враждебную активность аккуантов.

ФОТО: воздушная тревога 8 декабря

Сколько ракет осталось у россиян

По состоянию на 8 декабря Россия держит на боевом дежурстве в Черном море 13 кораблей, один из которых – носитель крылатых ракет "Калибр" с общим залпом в четыре ракеты.

По информации главы украинской разведки Кирилла Буданова, у российских оккупантов остались ракеты лишь для нескольких масштабных атак по Украине, после чего "они выйдут в полный ноль".

"Люди хотят безопасности, а оружие – это опасность" – Олег Болдырев

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