В ряде областей объявлена воздушная тревога: в ВСУ предупредили о ракетной опасности

Тревога раздается в центральных и частично северных областях.

По состоянию на 08:45 12 сентября в ряде областей объявлена воздушная тревога из-за ракетной опасности.

Об этом сообщает командование Воздушных сил.

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Тревога раздается в центральных и частично северных областях.

Также существует угроза применения ударных БпЛА. Около 8 часов в ПС информировали о движении беспилотников:

с Харьковщины на Днепропетровщину с севера,

В Полтавской области, севернее Миргорода, западным курсом.

Напомним, украинские разведчики уничтожили в Черном море вражеский Су-30СМ за 50 млн долларов.

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