В ряде областей объявлена воздушная тревога: в ВСУ предупредили о ракетной опасности

Тревога раздается в центральных и частично северных областях.
По состоянию на 08:45 12 сентября в ряде областей объявлена воздушная тревога из-за ракетной опасности.
Об этом сообщает командование Воздушных сил.
Тревога раздается в центральных и частично северных областях.
Также существует угроза применения ударных БпЛА. Около 8 часов в ПС информировали о движении беспилотников:
- с Харьковщины на Днепропетровщину с севера,
- В Полтавской области, севернее Миргорода, западным курсом.
Напомним, украинские разведчики уничтожили в Черном море вражеский Су-30СМ за 50 млн долларов.
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